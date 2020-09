Rientro in ufficio agile? Ecco i capi easy&cool da avere (Di mercoledì 2 settembre 2020) Settembre. Il momento del Rientro in ufficio è arrivato. Mai come quest'anno anche particolarmente atteso, dopo mesi di smartworking più o meno forzato causa emergenza sanitaria. Via le tute ormai ridotte ai minimi termini, occorre rimpinguare l'armadio con qualche pezzo nuovo per affrontare al meglio riunioni e colleghi di scrivania (a rigorosa distanza ovviamente!). Ma l'abbigliamento business deve adeguarsi anche alla sempre più diffusa tipologia di mobilità agile, sostenibile e anti-contagio che vede i lavoratori spostarsi con bici, monopattini e scooter elettrici. capi formali, quindi, ma anche comodi e pratici allo stesso tempo. I tessuti devono essere performanti e di facile manutenzione, le vestibilità asciutte, ma che non limitino i movimenti, i colori facilmente accostabili. ... Leggi su gqitalia

