Philippe Daverio, un dandy, un intellettuale, un Passepartout per l'arte in tv (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un dandy, un intellettuale, un critico/mercante d’arte, un divulgatore, un politico, un francese a Milano (ma era cresciuto a Varese). Philippe Daverio, morto prematuramente per un tumore, era tutto questo insieme, forse politico (in quota Lega) un po’ per caso, vista la mancata appartenenza a qualcuna delle cordate storiche della cultura italiana, anche se aveva casa a Capalbio. Infatti divenne assessore alla cultura a Milano solo per la totale assenza di “culturanti” nel mondo nordista milanese. E fu all’altezza del compito.Francese per nascita e radici famigliari ma lombardo per accento e carattere, era un uomo colto e insieme un gran semplificatore, fascinoso, allegro, arguto, diretto e insieme élitario, dissipatore di energie ma anche attento ... Leggi su huffingtonpost

