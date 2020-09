Perisic e Brozovic, futuro lontano dall'Inter (Di mercoledì 2 settembre 2020) Riavvolgendo il nastro, due anni sembrano un'eternità. Estate 2018, Croazia vicecampione del mondo e Spalletti e l'Inter innamorati pazzi di Brozovic e Perisic. Poi, dal caso Icardi in poi, tutto è ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Inter, #Perisic e #Brozovic, c'eravamo tanto amati. Il primo aspetta il Bayern, l'altro è in partenza - iHagagSaLman : RT @Gazzetta_it: #Inter, #Perisic e #Brozovic, c'eravamo tanto amati. Il primo aspetta il Bayern, l'altro è in partenza - MarcoZH10 : RT @Gazzetta_it: #Inter, #Perisic e #Brozovic, c'eravamo tanto amati. Il primo aspetta il Bayern, l'altro è in partenza - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: #Inter, #Perisic e #Brozovic, c'eravamo tanto amati. Il primo aspetta il Bayern, l'altro è in partenza - _enz29 : RT @Gazzetta_it: #Inter, #Perisic e #Brozovic, c'eravamo tanto amati. Il primo aspetta il Bayern, l'altro è in partenza -