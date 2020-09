Netflix, i film in streaming a settembre 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il rientro dalle vacanze su Netflix è nel segno del grande cinema con più di un'uscita Original alla settimana e 4 titoli da non perdere per alcun motivo: Sto Pensando di Finirla Qui (ovvero il film d'autore del mese, “figlio” di uno dei migliori talenti visionari di Hollywood: quel Charlie Kaufman che ha firmato la storia di Essere John Malkovich e Se mi lasci ti cancello e diretto-scritto-prodotto Anomalisa e Synecdoche, New York) Le strade del male (cioè il film all star di settembre, che unisce sullo stesso schermo, tra gli altri, Robert Pattinson, Tom Holland e Bill Skarsgård, che tradotto significa avere Batman-Spider-man e il Pennywise di IT nella stessa produzione), Enola Holmes (ovvero il primo film da protagonista di Millie Bobby Brown, la Undici di ... Leggi su gqitalia

