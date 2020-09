NBA Playoff 2020, Houston Rockets-Oklahoma City Thunder in tv: data, canale e orario gara-7 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Houston Rockets-Oklahoma City Thunder, gara-7 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Nel sesto atto gli uomini di coach Donovan, trascinati nel finale di partita da uno straordinario Chris Paul, si sono imposti contro i texani con il punteggio di 104-100. Sarà dunque questo “Win or go gome” game a decidere l’esito di uno dei confronti più equilibrati del primo turno. Stanotte si decide quale squadrà affronterà in semifinale i Los Angeles Lakers di LeBron James ed Anthony Davis. Appuntamento a partire dalle ore 03:00 di giovedì 3 settembre, in tv su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Leggi su sportface

I Nuggets vincono di misura 80-78 sui Jazz grazie a un canestro decisivo di Nikola Jokic, quando mancavano meno di 30« alla fine del match, qualificandosi per il secondo turno dei Playoff Nba. Adesso ...

Uno strepitoso Donovan Mitchell non è bastato ai Utah Jazz nella serie contro i Denver Nuggets, i quali hanno rimontato dal 3-1 conquistando infine Gara 7 e passando il turno Playoff. "So cosa posso f ...

I Nuggets vincono di misura 80-78 sui Jazz grazie a un canestro decisivo di Nikola Jokic, quando mancavano meno di 30« alla fine del match, qualificandosi per il secondo turno dei Playoff Nba. Adesso ...