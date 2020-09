Napoli, Gattuso sul calendario: “Molti big match ravvicinati, ci faremo trovare pronti” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Oggi è stato svelato il calendario della nuova Serie A 2020-2021 con il percorso delle 20 squadre che dal prossimo 19 settembre saranno pronte a darsi battaglia sul rettangolo di gioco. Tra queste anche il Napoli di Rino Gattuso che comincerà il campionato con la trasferta di Parma. Alla terza Juve-Napoli e Lazio-Inter e alla quarta Napoli-Atalanta. “Ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato. Sarà una stagione difficile perchè il Napoli dovrà giocare molti big match ravvicinati”. Questo il primo commento di Gennaro Gattuso al calendario della nuova ... Leggi su anteprima24

