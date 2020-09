Messi al Real Madrid? Kroos se la ride: “Dovrebbe avere gli attributi…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il futuro di Leo Messi è ancora tutto da definire. Ci sono ancora delle chance di rivederlo al Barcellona, anche se è uno scenario che sembra complicarsi continuamente. Si è parlato anche dell'interesse da parte di Manchester City, Paris Saint-Germain e Inter. E se la Pulce facesse come Luis Figo nel 2000, trasferendosi dal Barça al Real Madrid? Si tratterebbe probabilmente del colpo di mercato più clamoroso della storia.caption id="attachment 925015" align="alignnone" width="1024" Toni Kroos (getty images)/captionINCREDULOLa domanda è stata girata nel corso di una conferenza stampa a Toni Kroos. Il centrocampista tedesco di proprietà dei Blancos sembra piuttosto scettico di fronte a questo scenario: "Non ci crederei... Non credo possa succedere. Per fare ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : Futuro #Messi, il parere di #Kroos - alex89755780 : Madonna mia che pagliaccio #Bartomeu , ma dagli un calcio in culo e mandalo via . Ou #Perez non si è fatto problemi… - ItaSportPress : Messi al Real Madrid? Kroos se la ride: 'Dovrebbe avere gli attributi...' - - TUTTOJUVE_COM : Kroos: 'Messi al Real Madrid? dovrebbe avere attributi' - christiannewera : RT @bultodeleomessi: Finalmente!!!?? Se filtra foto real del pene de #Messi ?? #leomessi #bultodeleomessi -