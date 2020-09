Lecce, tragedia in ospedale: neonato muore 5 minuti dopo il parto (Di mercoledì 2 settembre 2020) La madre aveva partorito con il cesareo e il neonato è morto dopo cinque minuti. La Procura ha aperto un’inchiesta. Il piccolo è venuto alla luce lo scorso giovedì, poco dopo mezzogiorno nell’ospedale di Galatina (Lecce), ma è morto cinque minuti dopo il parto, per cause tutte da accertare. Ed è proprio a tale scopo … Leggi su viagginews

