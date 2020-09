La deputata Piera Aiello lascia il Movimento 5 stelle: “Non mi rappresenta più”. E sulla giustizia attacca Bonafede: “Decide tutto lui” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un altro addio per i pentastellati alla Camera. Dopo la dipartita di Paolo Lattanzio, critico contro la mancata alleanza in Puglia, e di Nunzio Angiola, folgorato da Calenda, ora è il turno di Piera Aiello. “Mi dimetto dal Movimento 5 stelle, che non mi rappresenta più, continuando la mia attività di parlamentare”, ha scritto la deputata siciliana su Facebook. A lungo testimone di giustizia, in un lungo post chiarisce di aver deciso di “rimettere in discussione” la sua vita, “tenuta segreta dal lontano 30 luglio 1991”, per poter portare in Parlamento “le problematiche dei testimoni, dei collaboratori di giustizia e degli imprenditori vittima di racket e di usura”. Ma negli ultimi due ... Leggi su ilfattoquotidiano

