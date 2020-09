Juve, Bernardeschi ko per almeno due settimane: a rischio la gara con la Samp (Di mercoledì 2 settembre 2020) TORINO - Federico Bernardeschi , a seguito del problema muscolare sofferto in nazionale , è stato sottoposto oggi presso il J - Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato " una lesione ... Leggi su corrieredellosport

TORINO - Andrea Pirlo quasi certamente non potrà contare su Federico Bernardeschi per la prima di campionato contro la Sampdoria. Il giocatore della Juventus, a seguito del problema muscolare sofferto ...TORINO – Altra tegola per la Juventus e per Federico Bernardeschi soprattutto che, è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio. Durante la seduta di allenamento inf ...