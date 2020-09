Inter, per Lautaro al Barça non è ancora finita: Bartomeu ha un asso nella manica (Di mercoledì 2 settembre 2020) In Spagna sono sicuri: nonostante il caos Lionel Messi per il Barcellona resta sempre viva la pista che porta al "Toro" Leggi su 90min

J_Klinsmann : SEI UN FENOMENO TITO !! @Inter - FBiasin : 'L'età media della rosa dell'#Inter rischia di alzarsi pericolosamente!'. E allora Tommaso #Berni, 37 anni, si imm… - AlfredoPedulla : #Inter: #Hakimi il primo acquisto, #Kolarov il secondo, #Vidal il terzo con tempistica chiara. E #Fares resta in or… - Mic_Jordan23_ : @NicoSpinelli8 Io ho solo una pura, @ChrisEriksen8 non vorrei che per accontentare il leccese dagli occhi di ghiacc… - ForzaInter : RT @marifcinter: Skriniar: 'All'Inter nessuno mi ha detto di non volermi. Conte vuole che resti. E' normale che l'allenatore debba sceglier… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter per Carnevali taglia fuori l'Inter per Boga: "Abbiamo richieste, ma i nerazzurri non ci sono" Fcinternews.it Varato il calendario della serie A

L’insolito avvio complicato per la Juventus griffata Andrea Pirlo. E il piatto assai ricco, potenzialmente decisivo nel girone di ritorno, della penultima giornata, con l’incrocio tra bianconeri e ...

Luis Suarez vicino alla Juve, nuovo colpaccio del Milan. Nainggolan resterà a Cagliari

Luis Suarez sarebbe vicino alla Juve. Da Barcellona fonti vicine al bomber uruguayano, messo nella lista degli indesiderati dal nuovo tecnico Koeman, fanno sapere che l'entourage del calciatore ha avu ...

L’insolito avvio complicato per la Juventus griffata Andrea Pirlo. E il piatto assai ricco, potenzialmente decisivo nel girone di ritorno, della penultima giornata, con l’incrocio tra bianconeri e ...Luis Suarez sarebbe vicino alla Juve. Da Barcellona fonti vicine al bomber uruguayano, messo nella lista degli indesiderati dal nuovo tecnico Koeman, fanno sapere che l'entourage del calciatore ha avu ...