Incentivi auto, importi aggiornati: sconti e modelli (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo le novità introdotte dal Decreto Agosto, il 1° settembre è stata riattivata la piattaforma per la prenotazione del contributo statale sull’acquisto di veicoli di categoria M1 a basse emissioni di CO2 (ecobonus.mise.gov.it). Le novità riguardano la creazione di due nuove fasce comprese tra 61-90 g/km e 91-110 g/km (in questo caso per veicoli acquistati e immatricolati dal 15 agosto 2020). Fondi disponibili Per gli Eco-Incentivi auto 2020, esauriti i fondi del Dl Rilancio ci sono ora gli altri 400 milioni di euro dal decreto Agosto, per agevolare fino al 31 dicembre 2020 l’acquisto di veicoli nuovi, con e senza rottamazione. In particolare: 100 milioni per l’originario ecobonus 2019 (acquisto di autovetture nelle fasce 0-20 g/km Co2 e 21-60 g/km Co2) 50 milioni per i contributi aggiuntivi ... Leggi su quifinanza

ladyonorato : Aggiungerei che le auto elettriche vengono prodotte... indovinate dove? A chi vanno i soldi degli incentivi?... ?? - sole24ore : Auto, gli incentivi frenano il calo: ad agosto immatricolazioni a -0,43%. Boom di ibride ed elettriche… - NicolaPorro : Il #Governo lavora con la Francia per i #tamponi in entrata e in uscita ma nessuno dice che ieri c’è stato un solo… - tazebaoh : @bioccolo Nooooo, vuoi deprimere ulteriormente il mercato dell'auto dopo anni e anni di incentivi che l'hanno pompato inutilmente? - MaurizioMurgia : Decreto Agosto e incentivi auto: come funzionano -