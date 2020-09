Highlights Cantù-Olimpia Milano 62-102, Supercoppa A1 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Altra vittoria schiacciante per l’Olimpia Milano che ha dovuto faticare soltanto 10 minuti prima di sbarazzarsi di Cantù per 62-102. Appena c’è stato un calo da parte dei padroni di casa gli ospiti ne hanno subito approfittato, con gli uomini di Pancotto onestamente ancora ancora molto indietro di condizione fisica. È stato troppo facile per l’Olimpia dilagare con un parziale di 4-25 e rendere il secondo tempo buono solo per le statistiche. Di seguito tutte le azioni salienti. Leggi su sportface

