Fiorentina, Commisso: "Colpito da Amrabat, era corteggiato dal Napoli ma ha scelto noi" (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune parole di Rocco Commisso, patron viola: "La Fiorentina è già abbastanza competitiva. Amrabat mi è piaciuto moltissimo nella prima amichevole. Leggi su tuttonapoli

Un'offerta stile Tonali per prendere Chiesa e cercare di convincere Commisso
Commisso: 'Chiesa? Se vuole restare alla Fiorentina lo dica'
Fiorentina, Commisso: «Nutro ambizioni. Chiesa? Devo usare la frusta»

Alessandro Diamanti, ex calciatore della Fiorentina in forza al Western United in Australia, ha parlato dei viola nel corso di una intervista al sito cronachedispogliatoio.it. "Rocco Commisso, Joe Bar ...Dopo una fase di apparente immobilismo iniziale, il calciomercato rossonero comincia a prendere il volo. Dopo gli importanti colpi Tonali e Brahim Diaz, la società sta seriamente pensando di regalare ...