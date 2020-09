Diritti Tv, De Laurentiis: «Non ho abbandonato il piano» (Di mercoledì 2 settembre 2020) «Vorrei dire a Prima Comunicazione che l’informazione seria non può basarsi sulle indiscrezioni. Io non ho abbandonato assolutamente il mio piano. Abbiamo ricevuto lunedì le offerte dei fondi alle quali se ne sono aggiunte delle altre». De Laurentiis non abbandona la battaglia sui Diritti Tv e risponde così – attraverso un tweet – alle indiscrezioni … L'articolo Diritti Tv, De Laurentiis: «Non ho abbandonato il piano» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

CalcioFinanza : Diritti Tv, #DeLaurentiis: «Non ho abbandonato il mio piano» - BombeDiVlad : DIRITTI TELEVISIVI - #Napoli, #DeLaurentiis torna a parlare Ecco il messaggio alla #LegaDiA ???? #LBDV… - cmdotcom : Diritti tv, #DeLaurentiis: 'Non ho abbandonato il mio piano' - GianlucaFidene : Il problema non è Riccardi, il problema è che è un giro complicatissimo con in mezzo pure De Laurentiis e i suoi di… - zazoomblog : Il Giornale: «Diritti tv la proposta di De Laurentiis non ha raccolto consensi» - #Giornale: #«Diritti #proposta… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Laurentiis Diritti tv, De Laurentiis: 'Non ho abbandonato il mio piano' Calciomercato.com Gattuso, il nodo della penale: Mendes chiama De Laurentiis

Inviato a Castel di Sangro De Laurentiis e Gattuso hanno fatto un patto a Capri, hanno siglato una specie di intesa: di futuro, ovvero del futuro dell'allenatore, non si parlerà più per qualche mese.

City-Koulibaly, c'è l'accordo ma bisogna convincere De Laurentiis

02/09/2020 - Secondo France Football, è stato trovato l'accordo totale con gli agenti di Kalidou Koulibaly: ingaggio raddoppiato (da 6 a 12 milioni di euro) e gestione completa dei suoi diritti d'imma ...

Inviato a Castel di Sangro De Laurentiis e Gattuso hanno fatto un patto a Capri, hanno siglato una specie di intesa: di futuro, ovvero del futuro dell'allenatore, non si parlerà più per qualche mese.02/09/2020 - Secondo France Football, è stato trovato l'accordo totale con gli agenti di Kalidou Koulibaly: ingaggio raddoppiato (da 6 a 12 milioni di euro) e gestione completa dei suoi diritti d'imma ...