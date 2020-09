De Laurentiis: “Koulibaly e Milik andranno via mercato permettendo, altrimenti sarà per l’anno prossimo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21. “Koulibaly e Milik sono tutti e due in uscita, mercato permettendo. Quindi, se il mercato permetterà le uscite di questi due bravissimi calciatori, noi sapremo come sostituirli, altrimenti se ne parlerà l’anno prossimo“. De Laurentiis ha parlato anche del modulo che immagina per il nuovo Napoli di Gattuso. “Il prossimo Napoli me lo immagino col 4-2-3-1. Ma Gattuso è anche estremamente creativo ed è capace di reinventarsi le cose a seconda degli avversari e di come si sviluppano gli allenamenti dei calciatori che abbiamo a disposizione”. L'articolo De Laurentiis: “Koulibaly e ... Leggi su ilnapolista

