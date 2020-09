C’è (finalmente) la data di uscita della seconda stagione di The Mandalorian (Di mercoledì 2 settembre 2020) La data che molti attendevano è finalmente arrivata. La seconda stagione di The Mandalorian, prima serie live-action ambientata in quel vastissimo universo narrativo che è Star Wars, era già da tempo confermata e inizierà il prossimo 30 ottobre. Ovviamente, i nuovi episodi saranno diffusi in esclusiva su Disney+, la piattaforma streaming della casa di Topolino che proprio con questa produzione affidata a Jon Favreau aveva fatto il suo debutto prima negli Stati Uniti e poi in tutto il resto del mondo. Se il servizio streaming procederà come fatto finora, caricherà a fine ottobre i primi episodi del nuovo ciclo, per poi pubblicare i successivi uno alla settimana, per un totale di otto in totale. Partita lo scorso novembre, The ... Leggi su wired

