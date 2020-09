Campo Jemini, la strada d’ingresso al quartiere è un colobrodo, il CdQ: «La segnalazione al Comune di Ardea è rimasta lettera morta» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alex Gaspari, Presidente del comitato di quartiere Campo Jemini a Pomezia, ha inviato circa un mese fa una segnalazione al Comune di Ardea per denunciare il grave stato di dissesto del tratto di Via delle Orchidee di sua competenza. «Abbiamo scritto come Comitato di quartiere al Comune di Ardea per far presente la presenza di buche e lo stato di dissesto del tratto di strada in via delle Orchidee ingresso Campo Jemini di competenza. Ad oggi però nessuna risposta c’è stata fornita», dichiara Alex Gaspari ai nostri microfoni. Il tratto di competenza del Comune di Pomezia, dopo tante segnalazioni, è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Campo Jemini, la strada d’ingresso al quartiere è un colobrodo, il CdQ: «La segnalazione al Comune di Ardea è rimas… -

Ultime Notizie dalla rete : Campo Jemini Acqua potabile a Pomezia: entrato a pieno regime il serbatoio di Torvaianica alta IlFaroOnline.it Acqua potabile a Pomezia: entrato a pieno regime il serbatoio di Torvaianica alta

Pomezia – Proseguono i lavori alla condotta idrica di via dei Castelli Romani. Questa settimana è stato avviato il completamento del tronco di adduzione idrica nel tratto compreso tra il civico n. 102 ...

Pomezia – Proseguono i lavori alla condotta idrica di via dei Castelli Romani. Questa settimana è stato avviato il completamento del tronco di adduzione idrica nel tratto compreso tra il civico n. 102 ...