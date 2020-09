Calendario Juventus campionato Serie A 2020/2021: le date di tutte le partite (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tutto pronto per conoscere il Calendario della Juventus nel campionato di Serie A 2020/2021. Il super computer della Lega ha estratto le date di tutte le partite che compongono le diciannove giornate di andata e ritorno e così il cammino dei bianconeri è già definito a partire dall’ora di pranzo di mercoledì 2 settembre: se è vero che prima o poi bisogna affrontare tutte le squadre, d’altro canto i ragazzi di Pirlo hanno bisogno di partire bene per prendere fiducia. Di seguito il Calendario completo della Juventus. Calendario Juventus 2020/2021 1ª giornata: 19-20 ... Leggi su sportface

GoalItalia : Calendario Serie A In programma alla penultima giornata Juventus-Inter e Roma-Lazio ?????? - GabryHouse1 : RT @TifosiBN: #Juve, il #sorteggio del #calendario della #SerieA: debutto con la #Samp, #Inter alla penultima ????????????? - andreapino2008 : RT @SimoneCristao: Ecco il calendario completo della prossima SerieA Apriamo in casa con il Bologna, chiudiamo a Bergamo contro l'Atalanta… - TifosiBN : #Juve, il #sorteggio del #calendario della #SerieA: debutto con la #Samp, #Inter alla penultima ?????????????… - 1SquadraDiCalci : Si partirà il #19Settembre in casa con la Sampdoria #JuventusSampdoria e si chiuderà il #23maggio a Bologna… -