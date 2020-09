Cairo: «Maksimovic è stato l’affare economicamente più vantaggioso della mia gestione» (Di mercoledì 2 settembre 2020) In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente del Torino, Urbano Cairo, parla anche di Maksimovic. Nel rispondere alla domanda su quale sia stato l’affare economicamente più vantaggioso della sua gestione, fa proprio il nome del difensore serbo del Napoli. «Maksimovic, preso a basso costo e rivenduto a una cifra molto importante al Napoli. Ma non dimentico neanche Zappacosta e Darmian». L'articolo Cairo: «Maksimovic è stato l’affare economicamente più vantaggioso della mia gestione» ilNapolista. Leggi su ilnapolista

