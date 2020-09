«Basta bollettini di guerra, torniamo alla normalità e a vivere con delle precauzioni» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fornire ai cittadini ogni giorno i dati sulle morti causate dal Covid crea un clima di allarmismo che non è più necessario e, anzi, è dannoso. Occorre tornare a vivere le nostre vite normalmente avendo sempre e comunque cura di utilizzare le precauzioni necessarie. Questo il succo del messaggio che Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana di terapia antinfettiva (Sita), ha voluto dare in collegamento con In Onda su La 7. LEGGI ANCHE >>> Bassetti lancia l’allarme vaccino: «In Italia è ancora troppo forte il movimento no vax» Bassetti: «Con mascherine e distanziamento si può tornare alla normalità» «Questo ... Leggi su giornalettismo

"Con mascherine e distanziamento si può tornare alla normalità. Questo è il messaggio che deve venire dalla medicina oggi: torniamo a vivere con delle precauzioni. Non possiamo continuare a dare ogni ...

