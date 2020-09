Baldassarre: Termini e Tiburtina, pugno duro per contrastare violenza (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – “Gli ultimi episodi di cronaca nera riguardanti la Capitale creano sgomento e destano estrema preoccupazione. Le stazioni ferroviarie di Roma sono sempre piu’ luoghi dove vige la legge del piu’ forte, in cui orde di criminali di ogni etnia compiono scorribande e furti ai danni dei passanti e in cui le donne sono vittime di assalti sessuali. Una situazione non ulteriormente tollerabile.” “Alla stazione Tiburtina un nigeriano ha tentato di violentare una capotreno in pieno giorno, mentre nelle vie adiacenti a Termini una ragazza e’ stata bloccata e rapinata con la forza per pochi euro e due pacchetti di sigarette. La sindaca Raggi in oltre quattro anni non ha fatto nulla per rendere piu’ sicuri questi ‘buchi neri’ della citta’, mentre la ministra Lamorgese, probabilmente, e’ ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Baldassarre Termini Baldassarre: Termini e Tiburtina, pugno duro per contrastare violenza RomaDailyNews ELEZIONI AVEZZANO: LEGA, IN CAMPO LA DOTTORESSA RONDELLI, MOGLIE DEL CONSIGLIERE ANGELOSANTE

AVEZZANO - In dirittura d’arrivo con una novità proveniente dal mondo della sanità, la lista della Lega per le elezioni di Avezzano del 20 e 21 settembre prossimi, che insieme al Centrodestra sosterrà ...

La moglie del consigliere Angelosante (Lega) si candida ad Avezzano a sostegno di Genovesi, “mi batterò per rafforzare nostro nosocomio”

Avezzano – In dirittura d’arrivo con una novità proveniente dal mondo della sanità, la lista della Lega per le elezioni di Avezzano del 20 e 21 settembre prossimi, che insieme al Centrodestra sosterrà ...

AVEZZANO - In dirittura d’arrivo con una novità proveniente dal mondo della sanità, la lista della Lega per le elezioni di Avezzano del 20 e 21 settembre prossimi, che insieme al Centrodestra sosterrà ...Avezzano – In dirittura d’arrivo con una novità proveniente dal mondo della sanità, la lista della Lega per le elezioni di Avezzano del 20 e 21 settembre prossimi, che insieme al Centrodestra sosterrà ...