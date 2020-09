Azzolina, dopo i disastri piovono le denunce. Insegnanti e genitori di ragazzi disabili in rivolta (Di mercoledì 2 settembre 2020) dopo tutti i guai che ha combinato, finora si è beccata solo le polemiche. Ma a pochi giorni dalla riapertura della scuola, con criticità che emergono da ogni dove e una palesata incompetenza, alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina arriva anche la prima denuncia. Gli istituiti sono nel caos e per le famiglie non c’è ancora nessuna certezza. La Azzolina dunque si trova a fronteggiare un’altra grana. Rosi Pennino, presidente di ParlAutismo, l’associazione che riunisce i genitori di bimbi e ragazzi autistici, ha annunciato iniziative legali. “Per i nostri figli disabili niente scuola, ora denunciamo la Azzolina”, ha accusato la Pennino. Bambini e ragazzi autistici, infatti, sono doppiamente ... Leggi su ilparagone

