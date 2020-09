Alvino su Milik: "Situazione sta diventando stancate per tutti..." (Di mercoledì 2 settembre 2020) Carlo Alvino, collega di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Milik? Io spero per tutte le parti in causa che si trovi quanto prima la soluzione a questa intricata vicenda che diven ... Leggi su tuttonapoli

news24_napoli : Alvino: “Milik mi ha fatto girare le scatole, gesto poco piacevole. Nel… - MondoNapoli : Alvino su Milik: “Mi aspettavo più riconoscenza, mi dispiace ma sono deluso” - - news24_napoli : Alvino: "Mi aspettavo un minimo di riconoscenza per Milik, ma nel… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: ON AIR - Alvino: 'Mi aspettavo almeno un minimo di riconoscenza da Milik, ma nel calcio non esiste' - sportli26181512 : #Radio Alvino su Milik: “Mi aspettavo riconoscenza, ma nel calcio non esiste. Non ha mai preso in considerazione il… -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino Milik Alvino: 'Milik mi ha fatto girare le scatole, gesto poco piacevole. Nel calcio non c'è riconoscenza' AreaNapoli.it Alvino: "Milik mi ha fatto girare le scatole, gesto poco piacevole. Nel calcio non c'è riconoscenza"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso della trasmissione Radio Goal, ha commentato quel che sta accadendo sul versante Milik, calciato ...

Alvino: “Milik, zero riconoscenza. Mi ha fatto girare le scatole, il Napoli l’ha aspettato”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Arek Milik durante il suo intervento a Radio Goal: “Mi aspettavo un po’ di riconoscenza, nel calcio non c’è e mi dispiace. Il Napoli ...

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso della trasmissione Radio Goal, ha commentato quel che sta accadendo sul versante Milik, calciato ...Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Arek Milik durante il suo intervento a Radio Goal: “Mi aspettavo un po’ di riconoscenza, nel calcio non c’è e mi dispiace. Il Napoli ...