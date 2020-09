Vidal alla Juventus? Ecco perché il cileno è un sogno impossibile (Di martedì 1 settembre 2020) Vidal alla Juventus? Fantamercato. Nonostante la forte auto-candidatura del centrocampista cileno, i bianconeri, anche volendo, non potranno tesserare l’attuale centrocampista del Barcellona. I bianconeri, infatti, hanno già occupato le due caselle a disposizione per gli extracomunitari con gli acquisti di Arthur e McKennie, dunque questo rende impossibile l’arrivo del centrocampista cileno. E Dzeko? L’attaccante bosniaco della Roma, nonostante il suo status di extracomunitario, non graverebbe sugli slot a disposizione perché proveniente dal campionato italiano. Discorso ancora differente per Suarez, il quale, nonostante un potenziale trasferimento dall’estero, può contare sul suo passaporto italiano che lo svincolerebbe dallo status di ... Leggi su giornal

