Uomini e Donne: Clarissa Marchese e Federico Gregucci tornano a vivere in Italia (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo anni trascorsi a Miami, una delle coppie più amate di Uomini e Donne torna a vivere in Italia. Ecco che cosa ha anticipato l’ex tronista Uomini e Donne: Clarissa e Federico tornano a vivere in Italia Vi ricordate del percorso di Clarissa Marchese? L’ex Miss Italia ha affrontato il percorso da tronista a Uomini e Donne tre anni fa. Ha portato alla fine Luca Onestini e Federico Gregucci. Ma la sua scelta era già ben chiara. Infatti, quando è sceso Federico, qualche settimana dopo l’inizio del percorso, è cambiato tutto. ... Leggi su kontrokultura

