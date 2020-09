UE, Recovery Fund: sì all’anticipo ma serve ok a piano riforme (Di martedì 1 settembre 2020) Un accordo storico, un’occasione unica: per molti l’intesa raggiunta sul Recovery Fund rappresenta l’ultimo treno utile per rimetterci in corsa, insieme alla nostra economia decisamente in sofferenza. Certo, a nostro sfavore, gioca il fattore tempo perchè è noto ormai che per mettere le mani sul ghiotto tesoretto bisognerà attendere un bel po’, motivo per il quale il MES torna periodicamente a fare capolino. Iter piuttosto complesso con possibilità di anticipo, a patto che siano rispettate alcune condizioni. “In linea con le conclusioni del Consiglio europeo, nel contesto del Recovery Fund (Recovery and resilience Facility), è possibile il pagamento di un pre-finanziamento del 10% del contributo finanziario per ciascuno Stato membro, ... Leggi su quifinanza

AlbertoBagnai : Tralasciando l’idiozia della tesi sostenuta (per ovvi motivi l’austerità implicita nel recovery fund renderà ancor… - La7tv : #omnibus Fabio Dragoni non è convinto che il #RecoveryFund sia lo strumento più utile per curare l'economia italian… - marattin : Il commissario Ue al commercio (delega cruciale perché esclusiva Ue) si è dimesso perché ha partecipato ad una cena… - aledenicola : Non si vive solo di Recovery Fund ?@RobertoRho? ?@AdamSmithIT? ?@Ali2_official? ?@fleinaudi? ?@istbrunoleoni? ?… - g_keyb : @LegaSalvini Vero, ma l'emergenza vera arriverà se si lascia tempo a conte & C di aderire a mes, recovery fund ecc.… -