Tour de France 2020, sesta tappa: data, orari, tv e streaming (Di martedì 1 settembre 2020) La sesta tappa del Tour de France 2020, in programma giovedì 3 settembre, porterà la corsa da Le Teil a Mont Aigoual dopo 191 chilometri dal finale molto insidioso. Si tratta infatti di un arrivo in salita: negli ultimi 50 km sono previsti quattro GPM, con il Col de la Lusette (11,7 km al 7,3%) che potrebbe accendere la battaglia con la sua vetta posta a meno di 15 chilometri dal traguardo. Nel finale poi la salita, più agevole, verso i 1560 metri di quota del Mont Aigoual. orari E TV – La corsa prenderà il via alle 12:10, mentre l’arrivo al traguardo è previsto in base alla media oraria tra le 16:45 e le 17:14. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport, oltre che in ... Leggi su sportface

