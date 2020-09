Temptation Island, ex concorrente denuncia il padre violento: “Stanca di stare zitta” (Di martedì 1 settembre 2020) Una ex concorrente di Temptation Island si mostra sui social con il volto sanguinante e denuncia la violenza subita dal padre: la foto choc ha fatto il giro della rete e scosso gli utenti. Giada Giovanelli è stata una delle protagoniste dell’edizione 2018 di Temptation Island. Entrata nel villaggio insieme al fidanzato Francesco Branco a … L'articolo Temptation Island, ex concorrente denuncia il padre violento: “Stanca di stare zitta” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

