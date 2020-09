Superticket abolito, ministro Speranza: “Nessuno lo pagherà più” (Di martedì 1 settembre 2020) A partire da questo mese di settembre nessuno pagherà più il Superticket. Il ministro Speranza saluta la misura come una vittoria. Oggi entra in vigore la legge sull’abolizione del Superticket, la tassazione prevista per le prestazioni mediche specialistiche. La misura approvata dal governo nel bilancio 2020 era diventata legge lo scorso 23 dicembre e viene … L'articolo Superticket abolito, ministro Speranza: “Nessuno lo pagherà più” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

