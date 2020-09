Superbonus 110%: per avere diritto fa fede la data del bonifico (Di martedì 1 settembre 2020) Grande curiosità ed interesse per il Superbonus 110% che permette di fare i lavori di ristrutturazione praticamente gratis. Bisogna, però, fare molta attenzione poichè interpretando erratamente la normativa si può rischiare di perdere del tutto il beneficio spettante e trovarsi, di conseguenza a dover pagare di tasca propria i lavori effettuati. Superbonus 110% e le date Uno dei tranelli in cui è più facile cadere è quello della date. Il beneficio, infatti, si pensa sia riconosciuto tramite detrazione fiscale per lavori eseguiti tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021. Ma non è propriamente così. Il pagamento dei lavori effettuati deve collocarsi temporalmente tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, indipendentemente da quando i lavori sono ... Leggi su notizieora

GianniGirotto : #SUPERBONUS 110% - PIÙ FACILE LA MAGGIORANZA CONDOMINIALE Vengono abbassati i #quorum delle Assemblee #Condominiale… - NotizieOra : Superbonus 110%: per avere diritto fa fede la data del bonifico - aiconsultingsrl : Il visto di conformità del superbonus 110%: software in versione Excel e Cloud - AteneoWeb : Il visto di conformità del superbonus 110%: software in versione Excel e Cloud - ScottonCarlo : RT @scottonassicura: Abbiamo a cuore i sogni dei nostri Clienti e cerchiamo di aiutarli a raggiungerli. EUREKA!SUPERBONUS 110% https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus 110% Superbonus 110%: Adeguato il Decreto sulle attestazioni dei lavori antisismici Lavori Pubblici Il visto di conformità del superbonus 110%: software in versione Excel e Cloud

Il superbonus del 110% delle spese di efficientamento energetico e antisismiche previsto dall'articolo 119 del D.L. 34/2020 è senza dubbio uno degli interventi anti-COVID che hanno riscosso più apprez ...

Superbonus del 110% - Pronte le regole ed il modello per la cessione

Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell'immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Vi ...

Il superbonus del 110% delle spese di efficientamento energetico e antisismiche previsto dall'articolo 119 del D.L. 34/2020 è senza dubbio uno degli interventi anti-COVID che hanno riscosso più apprez ...Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell'immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Vi ...