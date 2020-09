Sorelline morte nel campeggio, le ultime parole di Malak al padre (Di martedì 1 settembre 2020) “Non respiro, ti voglio bene”: sono state queste le ultime parole rivolte al padre da Malak. Ora, continuano le indagini e crescono i dubbi sullo stato dell’albero. “Non respiro, ti voglio bene”: sono state queste le ultime parole rivolte al padre da Malak, la ragazzina di 14 anni morta insieme alla sorellina, Jannat, di 3 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

virginiaraggi : La morte delle due sorelline a Marina di Massa è una notizia che ci sconvolge e ci addolora profondamente. Tutta la… - nzingaretti : Abbiamo il cuore pieno di dolore e sconcerto per la tragica morte delle due sorelline a Marina di Massa. Ai loro ge… - carlaruocco1 : Grande dolore per la tragica morte delle due sorelline a Marina di Massa. Senza parole. - ___xscd : Sorelline morte nel campeggio, Malak al padre: «Non respiro, ti voglio bene». Dubbi sullo stato dell'albero: «Era m… - GiovanniMario12 : RT @virginiaraggi: La morte delle due sorelline a Marina di Massa è una notizia che ci sconvolge e ci addolora profondamente. Tutta la citt… -

“Non respiro, ti voglio bene”: sono state queste le ultime parole rivolte al padre da Malak, la ragazzina di 14 anni morta insieme alla sorellina, Jannat, di 3 anni sotto il peso di un albero che si è ...Un gesto d’amore. Per la loro bambina e per il Paese che li ha accolti. Potrebbe salvare altre vite Malak, la 14enne morta in un campeggio di Marina di Massa insieme alla sorellina: la famiglia ha inf ...