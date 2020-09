Serino, aggredisce la moglie davanti alla figlioletta: 29enne in manette (Di martedì 1 settembre 2020) Serino: i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 29 anni per le violenze contro la moglie (avvenute sotto gli occhi della figlioletta). Episodio di violenza sulle donne a Serino, dove i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 29enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in … Leggi su 2anews

