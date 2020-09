Scuola, niente mascherina in classe se si è a un metro di distanza (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA – Il Comitato tecnico scientifico, in una nota, “ribadisce quanto già indicato sulle situazioni dinamiche e in quelle statiche in cui non vi e il rispetto del distanziamento. In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021 e specifica che: Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilita di aerosolizzazione (es. canto)”. Leggi su dire

NicolaPorro : Per il Corsera a #scuola niente #mascherine, per Repubblica invece bisogna indossarle. #tamponi sulla Roma-Milano?… - repubblica : Scuola, niente mascherina in classe se c'è la distanza di un metro tra i banchi [aggiornamento delle 23:18] - SkyTG24 : Coronavirus, il Cts: 'Niente mascherine a scuola se c'è distanza di almeno un metro' - nbfare : Niente. Mascherina. A. Scuola. Dire che sono schifata è minimizzare. Chi lo ha deciso è mai entrato in una classe?… - ChiamatemiMello : Buon viaggio verso hogwarts studenti! Ricordatevi che per gli studenti è vietato andare nella foresta, niente mafia… -