Sciopero dipendenti Enac il 16 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Cisl Fp, Uil Pa, Flp, Cida e Usb Pi hanno indetto lo Sciopero nazionale dei dipendenti dell’Enac per l’intera giornata del 16 settembre 2020. Lo Sciopero è stato indetto per protestare – si legge in una nota congiunta – “contro la trasformazione dell’Enac in Ente pubblico economico (Epe) e contro qualunque tentativo di privatizzare l’unica autorità pubblica dell’aviazione civile in Italia”. Leggi su quifinanza

Puglia, dipendenti sanità privata sul piede di guerra: sciopero il 16 settembre

Nulla di fatto dal vertice in videoconferenza tra Regione Puglia e sindacati sulla vertenza riguardante il rinnovo del contratto per gli operatori della sanità privata. Al termine dell’incontro con il ...

