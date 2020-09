Sampdoria, Caprari non firma per il Benevento (Di martedì 1 settembre 2020) Sembrava ormai chiusa la trattativa che doveva portare Gianluca Caprari dalla Sampdoria al Benevento. Dopo aver trovato addirittura l’accordo sulla base di un prestito onoreroso a 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 7,5 milioni, il giocatore, che recentemente ha cambiato scuderia pasasando da Davide Lippia Francesco Totti, ha chiesto tempo prima di firmare perché poco convinto dal progetto della squadra sannita. Da sottoli Sandro Tonali sarà rossonero: cifre e dettagli La dirigenza giallorossa, però, si aspetta una risposta in tempi brevi perché, dovendo allestire l’organico della Serie A, non può più aspettare. Anche la Sampdoria sta spingendo affinché Caprari, ormai fuori dal progetto di Ranieri, ... Leggi su sport.periodicodaily

