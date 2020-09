Rientro a Scuola e Misurazione Temperatura, La Critica di Bertolaso (Di martedì 1 settembre 2020) Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile, nel corso di un’intervista a “La Verità” parla di Rientro a Scuola e di norme di sicurezza, tra cui la Misurazione della Temperatura. “Le pare che una struttura come il Comitato tecnico scientifico debba intervenire persino sui termometri?” chiede Bertolaso durante l’intervista. “Ma certo che no! Tu sei uno scienziato, devi darmi un parere scientifico: e questo parere, ad esempio, è che con 37,5 il bambino non deve entrare a Scuola. Bene, una volta che tu, Comitato, hai stabilito questo, il tuo lavoro è finito” continua. Bertolaso accenna anche al periodo in cui si ammalò di Covid-19: “Se non fossi ... Leggi su youreduaction

MIsocialTW : Sul sito “Rientriamo a Scuola”, dedicato alla ripartenza di settembre, trovate tutte le risposte alle domande più f… - fattoquotidiano : La Regione Abruzzo rinvia l’inizio delle lezioni: rientro a scuola posticipato al 24 settembre - M5S_Europa : #Montessori ha rivoluzionato il sistema educativo, attuale anche durante il #lockdown. Alla vigilia di un anno scol… - RedazioneLaNews : #Milano Rientro a scuola: come ordinare i libri on-line e riceverli a casa in 24 ore - seidimassafra : Rientro a scuola, tra misure e rinvii -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro Scuola Rientro a scuola a settembre, ipotesi screening e autocertificazione per gli studenti QuiFinanza rientro a scuola

Per gran parte dei Paesi europei si entra in fase di rientro a scuola. Un passaggio cruciale dopo la serrata generalizzata vissuto non senza apprensione da insegnanti e genitori, a partire dalle incer ...

"Non utilizzare le aule scolastiche come seggio"

Sappiamo che rientro a scuola previsto per il 14 è un appuntamento atteso da famiglie, studenti e personale scolastico, ma altresì l’allestimento dei seggi elettorali ad Umbertide ha da sempre ...

Per gran parte dei Paesi europei si entra in fase di rientro a scuola. Un passaggio cruciale dopo la serrata generalizzata vissuto non senza apprensione da insegnanti e genitori, a partire dalle incer ...Sappiamo che rientro a scuola previsto per il 14 è un appuntamento atteso da famiglie, studenti e personale scolastico, ma altresì l’allestimento dei seggi elettorali ad Umbertide ha da sempre ...