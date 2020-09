Retroscena de Il Mattino: Gattuso a colloquio con il professore di Lozano (Di martedì 1 settembre 2020) L’avventura di Hirving Lozano al Napoli non è iniziata nel migliore dei modi. Arrivato per 40 milioni di euro, non è riuscito a confermare le grandi aspettative che c’erano su di lui. Il classe 95 tra le due guide di Ancelotti e Gattuso ha raccolto 26 presenze e soli quattro goal. Secondo quanto riportato dal … L'articolo Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Mattino Il Mattino – Milik-Juventus, la richiesta di ADL che ha frenato la trattativa MondoNapoli Dopo Ibra e Tonali, il Milan vuole Bakayoko e Brahim. Il retroscena su Soumaré

Ibra c'è, per Tonali c'è da limare qualche dettaglio, ma sembra già cosa fatta. E l'Inter resterebbe così con il cerino in mano. "Qua mi sento a casa. Quando sono arrivato la prima volta il Milan mi h ...

Calciomercato Juventus, addio Milik: il retroscena

Calciomercato Juventus, Milik si allontana dai bianconeri: il retroscena sul momento esatto in cui la trattativa con il Napoli è naufragata Nel valzer di punte che riguarda in questi giorni di mercato ...

