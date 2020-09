Puglia, la virologa candidata con il centro destra che si dice a favore dei banchi con il plexiglass | VIDEO (Di martedì 1 settembre 2020) Danila De Vito è una virologa che ha scelto di candidarsi per le regionali in Puglia eppure il suo parere di esperta è apertamente in contrasto con quello del capo della sua coalizione, Matteo Salvini. Ricordiamo bene la polemica di Salvini padre che a settembre non avrebbe mai mandato la figlia a scuola con mascherina a pannelli in plexiglass a separarla dai compagni. Una sua alleata e virologa, a quanto pare, la pensa diversamente. LEGGI ANCHE >>> Salvini: «Non mando a scuola mia figlia con plexiglass e mascherina» (ma lo dice da papà) La virologa di centro destra che preferirebbe il plexiglass alle rotelle La portata politica dell’affermazione scientifica è ... Leggi su giornalettismo

Chi ritorna in Campania e proviene dall’estero e dalla Sardegna ha l’obbligo di effettuare il tampone. Questo è solo l’ultimo provvedimento che certifica una situazione vissuta con grande senso di ing ...

Coronavirus, la ricetta di De Vito «Centrale l’aiuto della telemedicina»

«La telemedicina a supporto del rafforzamento della medicina territoriale in Puglia è essenziale nella prevenzione puntuale ed efficace della pandemia da Covid-19 in atto e di eventuali altre epidemie ...

