Non sa la differenza tra fatturato e utile: sui social spopola #salvinisomaro (Di martedì 1 settembre 2020) Cosa ha detto il genio? #Salvini: Tassa unica al 15% sul fatturato post-virus. I soldi fatturati in questo periodo è giusto che rimangano agli imprenditori. Per ripartire. Serve lasciare libertà di ... Leggi su globalist

CarloCalenda : Salvini non conosce la differenza tra fatturato e utile. Nessun italiano gli affiderebbe da gestire nulla di propri… - AlessiaMorani : #Salvini non conosce neppure la differenza tra fatturato e utile. E vuole governare il paese. Io non gli affidere… - borghi_claudio : @Meinkaiser93 @leopiovegovern1 No, chi non vota paga tutti (ma poi non si può lamentare). Viceversa ognuno può tran… - tweetnewsit : Un uomo che per poco più di 1000€ al mese non conosce la differenza tra giorno e notte, spesso non mette a letto i… - danieledv79 : RT @ilfoglio_it: Alice Salvatore sostiene di essere un'attivista grillina dalla nascita, e si candida contro il MoVimento, a differenza dei… -