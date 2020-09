NBA Playoff 2020, Denver Nuggets-Utah Jazz in tv: data, canale e orario gara-7 (Di martedì 1 settembre 2020) Denver Nuggets-Utah Jazz, gara-7 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. “Win or go home” per entrambe le squadre, giunte all’ultimo agognato capitolo in seguito a un sesto atto da leggenda, dove la formazione di Malone è stata letteralmente trascinata dai 50 punti di Jamal Murray. A rendere il tutto ancora più avvincente ci ha pensato Donovan Mitchell con 44 punti a referto. Ora viene fatta tabula rasa, dato stanotte si decide chi affronterà i Los Angeles Clippers in semifinale di Conference: chissà che non ne esca nuovamente un duello tra i due sopracitati. Appuntamento a partire dalle ore 02:30 di mercoledì 2 settembre, in tv su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Leggi su sportface

Davide : Guardando a come l’NBA sta boicottando i playoff per reagire al caso Jacob Blake, viene da sperare che anche in Ita… - rtl1025 : ?? La protesta per il ferimento di James #Blake da parte della polizia in #Wisconsin ha raggiunto l'#NBA. I… - SkySportNBA : ULTIM'ORA I PLAYOFF RIPRENDONO DOMANI SERA DOPO 3 GIORNI DI STOP. LO ANNUNCIANO NBA E NBPA IN UN COMUNICATO CONGIUNTO #SkyNBA #NBA - sportface2016 : #NBAPlayoffs Denver Nuggets-Utah Jazz in tv, gara-7: data, orario, canale e diretta streaming - sportface2016 : #NBAPlayoffs Toronto Raptors-Boston Celtics in tv, gara-2: data, orario, canale e diretta streaming -