Nainggolan, difficile un altro prestito al Cagliari: l'Inter punta alla cessione Inter pronta a monetizzare dalla cessione di Nainggolan Da oggi Radja Nainggolan è di nuovo un giocatore dell'Inter. Il centrocampista belga, rientra dal prestito secco al Cagliari, il quale ha già avviato i contatti con il club nerazzurro per un altro prestito: strada questa difficilmente percorribile. "Da oggi Radja Nainggolan è nuovamente un calciatore dell'Inter. Proprio ieri a Milano Giulini ha cominciato la trattativa con Beppe Marotta dell'Inter per provare a trattenere in rossoblù il calciatore più rappresentativo. Il Cagliari chiede il rinnovo del prestito che l'Inter ha già concesso la scorsa estate ...

