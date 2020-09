Mirall in radio con il singolo “Il primo della lista” (Di martedì 1 settembre 2020) La cantante toscana Mirall in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Il primo della lista” Fuori in tutti gli store digitali (e in radio) “IL primo della LISTA” che uscirà per Carioca Records e distribuito da Artist First, della giovane cantautrice toscana Mirall, all’anagrafe Greta Ciurlante. IL primo della LISTA è un… L'articolo Mirall in radio con il singolo “Il primo della lista” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

