La pietra pomice fa bene alla barriera corallina (Di martedì 1 settembre 2020) Potremmo definirla un’enorme zattera di pietra pomice, quella formatasi durante l’ultima eruzione di un vulcano sottomarino nell’arcipelago di Tonga. Ma non è solo questo: per i conservazionisti, si tratta anche di una vera iniezione di vita per l’ambiente acquatico circostante, in particolare per la Grande barriera corallina. Il materiale, una roccia leggera ricca di bolle che può galleggiare sull’acqua, dopo aver preso forma durante il rapido raffreddamento del magma schiumoso a contatto con l’acqua marina, diventa infatti un habitat per moltissime specie, come spiegano i ricercatori della Qut, la Queensland University of Technology (Australia): più di cento diverse tra piante e animali, stando ai rilevamenti. “Tutto ciò che cerca una casa ... Leggi su wired

Pietra pomice per calli, piedi, duroni e peli per la depilazione: dove si compra? Che prezzo ha nel 2020 la polvere di pomice e dove si vende? Vediamo insieme quindi, come utilizzare la pietra per lev ...

La pietra pomice aiuta a eliminare in maniera naturale le cellule morte e permette di avere piedi sani e lisci. La pietra pomice è una roccia di origine vulcanica dall’aspetto leggero e molto poroso.

La pietra pomice aiuta a eliminare in maniera naturale le cellule morte e permette di avere piedi sani e lisci. La pietra pomice è una roccia di origine vulcanica dall'aspetto leggero e molto poroso.