La Ferrari in crisi si appella ai tifosi. Non bisogna spegnere l’entusiasmo (Di martedì 1 settembre 2020) Nel momento più difficile di una stagione da dimenticare la Ferrari si appella ai tifosi: “Non è la prima volta che ci troviamo ad affrontare delle difficoltà, ma ne siamo sempre usciti”. La Ferrari in crisi, o nel pieno della tempesta, nella visione di Binotto, si affida ai suoi tifosi nella speranza di salvare il salvabile. Innanzitutto quell’entusiasmo che si era riacceso intorno alla Rossa negli ultimi anni e che era riesploso nella passata stagione. Una stagione da dimenticare Sembra passata un’era dalla vittoria di Monza a Leclerc, invece, sportivamente parlando, era ieri. La Rossa lottava costantemente per le prime posizioni, il Predestinato scriveva la storia a suon di imprese. Sembrava l’inizio dell’ascesa fino ... Leggi su newsmondo

