Inter, De Vrij: «Un peccato aver perso l’Europa League, resta la delusione» (Di martedì 1 settembre 2020) Il difensore dell’Inter ha parlato dal ritiro della Nazionale olandese Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale olandese. Tra queste, anche un riferimento alla finale di Europa League persa contro il Siviglia. «Ora sono tornato a parlare a Luuk De Jong. Adesso siamo di nuovo compagni di squadra, è così che va. Ma è un peccato non essere riusciti a vincere quella partita. resta sempre la delusione. È stata una stagione lunga e particolare. Abbiamo giocato tutta l’estate e abbiamo potuto riposare solo per una settimana, è stato abbastanza impegnativo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

