Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 2 settembre 2020: tra Gabriella e Salvatore è davvero finita (Di martedì 1 settembre 2020) La nuova puntata de Il Paradiso delle signore 4, in onda mercoledì 2 settembre 2020 su Rai1 alle 15:40, sembra mettere definitivamente la parola fine alla storia tra Gabriella e Salvatore: anticipazioni. Il Paradiso delle signore 4 torna su Rai1, mercoledì 2 settembre 2020, con le repliche delle vecchie puntate. In base alle anticipazioni, sembra che per Gabriella e Salvatore non ci sia più alcuna speranza. Luciano torna a Milano dopo l'intervento di Federico e il suo primo pensiero è per Clelia mentre Roberta non vede l'ora d i parlare con il ragioniere per capire come ... Leggi su movieplayer

