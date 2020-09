“Ho paura di te, perché so che sei in grado di provocare un rigore di m***a col VAR”: Mourinho contro Aurier (Di martedì 1 settembre 2020) Saranno tre puntate dedicate al Tottenham quelle della serie prodotta da Amazon “All or nothing”. E tra i siparietti più interessanti svelati c’è quello tra José Mourinho e Serge Aurier. Il tutto è accaduto durante un discorso pre-partita, in cui lo Special One si arrabbia con l’ivoriano per le distrazioni in difesa: “Tu Serge sarai uno dei giocatori che dovrà rimanere in marcatura. Capisci bene l’inglese? Ho paura di te, perché so che sei in grado di provocare un rigore di m…a col VAR. Te lo sto già dicendo, ho paura con te…”. Un modo certamente poco tenero di richiamare il terzino destro. Mourinho non ha avuto un particolare feeling con ... Leggi su calcioweb.eu

