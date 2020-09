Highlights Gaio-Berankis, Us Open 2020 (VIDEO) (Di martedì 1 settembre 2020) Gli Highlights VIDEO del match tra Federico Gaio e Richard Berankis, valevole per il primo turno degli Us Open 2020 e terminato in quattro set con il punteggio di 7-6(3) 4-6 6-4 6-4 in favore del tennista lituano. L’azzurro lotta nel corso di un incontro sulla carta equilibrato, dopo aver perso il tiebreak del primo e aver conquistato il secondo parziale, non riesce più a mettere davvero in difficoltà il suo avversario, che accede al secondo turno. Leggi su sportface

