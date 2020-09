Gabriel, niente Napoli: ufficiale all'Arsenal (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA - Il Napoli da tempo era sulle tracce di Gabriel , ma il 22enne brasiliano ha firmato con l' Arsenal . I Gunners hanno ufficializzato l'acquisto dal Lille , ingaggiando il difensore con un affare ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Gabriel, niente Napoli: ufficiale all'Arsenal: Il difensore brasiliano arriva dal Lille per 30 milioni di euro, bat… - sportli26181512 : Niente Napoli, UFFICIALE: Gabriel all'Arsenal: Era a un passo dal Napoli che però non ha mai affondato il...… - yebosfaye : RT @avolantes: @migliaccio31 @angela3nipoti1 @Rebeka80721106 @albertopetro2 @BaroneZaza70 @martinis2018 @MariangelaSant8 @neblaruz @licpros… - Mimillo_70 : Non c’è niente di più funesto, di più pericoloso, che speculare o fare congetture sulle strade che non abbiamo preso. Juan Gabriel Vasquez - scastaldi9 : RT @avolantes: @migliaccio31 @angela3nipoti1 @Rebeka80721106 @albertopetro2 @BaroneZaza70 @martinis2018 @MariangelaSant8 @neblaruz @licpros… -